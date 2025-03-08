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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны опубликовало кадры уничтожения HIMARS «Искандером»

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны опубликовало кадры уничтожения HIMARS «Искандером»
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Российские военные нанесли удар ракетным комплексом «Искандер» по замаскированной реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS в населенном пункте Новониколаевка, который находится в 26 км восточнее Николаева. Об этом сообщило Минобороны.

На записи видно, как российские военные обнаружили HIMARS с воздуха, после чего по позиции был нанесен ракетный удар.

В ведомстве отметили, что в результате удара была уничтожена транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS с боекомплектом и до десяти военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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Теги
Минобороны РСЗО HIMARS Искандер Николаевская область Украина
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