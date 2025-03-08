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В Петербурге умер композитор Геннадий Банщиков

Композитор Геннадий Банщиков умер в Петербурге в возрасте 81 года
Геннадий Банщиков
Геннадий Банщиков (Фото: Союз композиторов Санкт-Петербурга / VK)

Умер советский и российский композитор Геннадий Банщиков, сообщила пресс-служба Союза композиторов Санкт-Петербурга.

Банщикову был 81 год. Композитор на протяжении долгого времени болел, отметили в объединении. В Союзе композиторов не уточнили диагноз артиста.

«Информация о дате и месте прощания будет размещена дополнительно», — говорится в сообщении.

Банщиков родился в Казани, учился в Московской и Ленинградской консерваториях. Кроме оркестровой музыки, сонат, музыки к опере, балету, он сочинял композиции к фильмам. В числе его работ — музыка к кинолентам «Меня ждут на земле», «Разбег», «Миф о Леониде» и другие.

Композитор был профессором Санкт-Петербургской государственной консерватории. В 1991 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. В 2004 композитор стал кавалером ордена Дружбы.

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