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В Аргентине из-за наводнения погибли десять человек

В провинции Буэнос-Айрес в результате наводнения погибли десять человек

В Аргентине из-за наводнения погибли десять человек
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В городе Баия-Бланка провинции Буэнос-Айрес в Аргентине произошло наводнение, сообщает портал Infobae.

В результате стихийного бедствия погибли десять человек. Более 1,3 тыс. человек эвакуировали. Помощь местным жителям оказывают военные, власти провинции называют ситуацию критической.

Причиной наводнения стали сильные дожди, которые продолжаются уже сутки. Из-за стихийного бедствия в городе начались перебои со связью и подачей электричества. В ближайшие часы над городом пройдет новый грозовой фронт. В Баию-Бланку в связи с ЧП намерен приехать президент страны Хавьер Милей.

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Теги
Аргентина Буэнос-Айрос наводнение
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