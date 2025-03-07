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Юлия Высоцкая опровергла продажу «Едим дома»

Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Российская актриса театра и кино и телеведущая Юлия Высоцкая не продала свой бизнес «Едим дома», она продолжает им заниматься в России. Об этом сообщила пресс-служба Высоцкой.

Ранее 7 марта телеграм-канал Mash написал, что Высоцкая из-за убытков оставила свой бизнес «Едим дома» — кулинарные студии, производство товаров и закусочные. 

Высоцкая заявила, что эти сообщения не соответствуют действительности, и обвинила Mash в публикации заведомо ложной информации и спекулировании фактами, а также пригрозила телеграм-каналу иском о защите деловой репутации.

«Хотим подчеркнуть, что Юлия Высоцкая продолжает ведение бизнеса в России. <...> Безусловно, какие-то проекты приходят, какие-то уходят, и это нормальная практика ведения бизнеса», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Теги
Юлия Высоцкая свой бизнес кулинария
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