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Ефимов заявил о реорганизации участка у метро «Аэропорт» по программе КРТ

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Новости Москвы
Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы
Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы

На севере столицы появится жилой комплекс площадью около 18 тыс кв. м для целей программы реновации и иных нужд города. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участок под застройку находится вблизи станции метро «Аэропорт» и Ленинградского проспекта, его редевелопмент проведут в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), пояснил заммэра. Оператор работ уже выбран городом. «В течение пяти лет здесь возведут жилье для целей программы реновации и иных нужд города. Вложения в реализацию проекта оцениваются почти в 2,7 млрд руб., а ежегодный бюджетный эффект составит 25,5 млн руб.», — рассказал Ефимов.

Комплекс рассчитан на 400 квартир, добавил руководитель департамента градостроительной политики столичной мэрии Владислав Овчинский. «Москвичи получат просторные квартиры с готовой улучшенной отделкой, что позволит в них переехать сразу, не тратя время на дополнительный ремонт. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясок и велосипедов. А на придомовой территории для безопасности и комфорта жителей установят камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения», — пояснил чиновник.

На территории жилого комплекса появится также вся необходимая инфраструктура, добавили в мэрии столицы. «На первом этаже здания обустроят магазины, кафе, рестораны, а также службы бытового сервиса, которые обеспечат создание почти 70 рабочих мест. На подземном уровне оборудуют парковочное пространство. Возле дома появятся площадки для детей и занятий спортом на открытом воздухе. Участок обеспечат современной улично-дорожной сетью», — рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

В рамках программы комплексного развития территорий реорганизуются бывшие промзоны и неэффективно используемые участки, напомнили в мэрии. На их месте возводится жилье, дороги и другие необходимые городские объекты. Сейчас в Москве реализуются 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тыс. га.

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редевелопмент Москва Владимир Ефимов реновация
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