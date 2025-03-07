 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

За 2024 год на востоке Москвы появилось 27 детских площадок по реновации

Сюжет
Новости Москвы
Владислав Овчинский
Владислав Овчинский (Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы)

В течение 2024 года в столичном Восточном административном округе (ВАО) оборудовали 27 новых игровых площадок рядом с новостройками, возведенными по программе реновации. Об этом рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Всего за год на востоке столицы появилось 20 новостроек по программе реновации. Больше всего детских площадок оборудовали в районах Перово и Новогиреево — по шесть. А в Ивановском, Северном Измайлово, Богородском и районе Соколиная Гора появилось по три площадки. «Всего по программе реновации в столице благоустроят около 2 тыс. га придомовой территории», — добавил Овчинский.

К марту 2025 года около 29,7 тыс. жителей ВАО получили новые квартиры по реновации, сообщал ранее мэр столицы Сергей Собянин. 59 жилых комплексов уже ввели в эксплуатацию, а еще 80 пока строятся или проектируются. Всего на востоке в программу реновации попали 1062 дома, из них 136 уже расселили.

Одна из основных задач реновации — «формирование качественной городской среды», говорится в сообщении столичной мэрии. Так, возле современных жилых комплексов возводят объекты инфраструктуры, а первые этажи оставляют нежилыми для социально значимых предприятий — аптек, магазинов и кафе. Придомовые территории комплексно благоустраивают и озеленяют.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
благоустройство реновация Москва детская площадка ВАО
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 96,6 (+0,89) Инвестиции, 06 мар, 17:31 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 89,57 (-0,22) Инвестиции, 06 мар, 17:31
Чистая прибыль РЖД сократилась по итогам 2024 года почти в 9 разБизнес, 16:30
85 из топ-100 криптовалют обвалились в цене за последние 3 месяцаКрипто, 16:30
Украина получила от Британии почти $1 млрд из доходов от активов РоссииПолитика, 16:29
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 16:20
В богатых странах работают меньше: сколько трудятся в разных концах мираСоциальная экономика, 16:07
Бывших топ-менеджеров «Газпрома» обвинили в выводе 150 млрд руб.Бизнес, 16:06
Губерниев обвинил Вяльбе во вранье про срезанную на шоу-гонке дистанциюСпорт, 15:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пентагон решил удалить со своих ресурсов все упоминания «геев»Политика, 15:57
ГП признала нежелательной помогающую эмигрантам из России НПО ЛатвииПолитика, 15:56
Саудовская Аравия подтвердила, что организует переговоры США и УкраиныПолитика, 15:56
«Детали оказались далеки от ожиданий». Эксперты про биткоин-резерв СШАКрипто, 15:55
Первый обзор новой Toyota bZ3X. На нее возник ажиотажный спросАвто, 15:52
За 2024 год на востоке Москвы появилось 27 детских площадок по реновацииГород, 15:42
Евгения Медведева назвала базу в Новогорске тюрьмой для фигуристовСпорт, 15:35