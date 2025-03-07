За 2024 год на востоке Москвы появилось 27 детских площадок по реновации

Владислав Овчинский (Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы)

В течение 2024 года в столичном Восточном административном округе (ВАО) оборудовали 27 новых игровых площадок рядом с новостройками, возведенными по программе реновации. Об этом рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Всего за год на востоке столицы появилось 20 новостроек по программе реновации. Больше всего детских площадок оборудовали в районах Перово и Новогиреево — по шесть. А в Ивановском, Северном Измайлово, Богородском и районе Соколиная Гора появилось по три площадки. «Всего по программе реновации в столице благоустроят около 2 тыс. га придомовой территории», — добавил Овчинский.

К марту 2025 года около 29,7 тыс. жителей ВАО получили новые квартиры по реновации, сообщал ранее мэр столицы Сергей Собянин. 59 жилых комплексов уже ввели в эксплуатацию, а еще 80 пока строятся или проектируются. Всего на востоке в программу реновации попали 1062 дома, из них 136 уже расселили.

Одна из основных задач реновации — «формирование качественной городской среды», говорится в сообщении столичной мэрии. Так, возле современных жилых комплексов возводят объекты инфраструктуры, а первые этажи оставляют нежилыми для социально значимых предприятий — аптек, магазинов и кафе. Придомовые территории комплексно благоустраивают и озеленяют.