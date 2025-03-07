В Таиланде отменили государственное регулирование причесок в школах

Фото: Yuttachai Kongprasert / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Таиланде отменили государственное регулирование причесок для учащихся школ, сообщает The Thaiger со ссылкой на решение Верховного административного суда Таиланда.

Согласно отмененному судом регламенту, действовавшему с 1975 года, мальчикам запрещалось носить бороды и усы и отращивать волосы, а девочкам — носить макияж и отращивать волосы ниже ушей до определенного возраста. Суд признал эти ограничения нарушением прав учащихся и заключил, что они устарели в современных условиях.

В Таиланде действовали строгие правила относительно внешнего вида учеников школ, включая прически. Для мальчиков это обычно короткие стрижки, такие как «ежик», а для девочек — каре до подбородка или плеч. Эти требования касались как государственных, так и частных школ, где ученики обязаны соблюдать установленный стандарт внешнего вида, включая форму и прическу. В университетах таких строгих требований нет, и студенты могут выбирать прически по своему усмотрению. Однако в некоторых учебных заведениях могут существовать внутренние правила, касающиеся внешнего вида, но они обычно менее строгие, чем в школах.

Теперь вопрос о прическах учащихся будет решаться на уровне каждого учебного заведения. Это решение предоставляет ученикам и родителям больше свободы в выборе внешнего вида.

Как отмечает издание, обсуждения нового законодательного решения продолжаются. Некоторые активисты выражают обеспокоенность поведением учителей, которые продолжают наказывать студентов с длинными волосами.

По данным The Bangkok Post, в 2020 году постановление, регулирующее длину волос учащихся, было смягчено. Им разрешили носить длинные волосы, если это выглядело аккуратно и опрятно. Тем не менее многие школы продолжали ссылаться на регламент 1975 года, что вызывало возмущение учащихся.