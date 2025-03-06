Священник объяснил, зачем госсекретарь США нарисовал крест на лбу

Священник рисует пеплом крест на лбу прихожанина во время мессы в пепельную среду (Фото: Andrew Burton / Getty Images)

Католический крест, нарисованный пеплом на лбу госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио, связан с великопостным обрядом, заявил RT викарий католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

Рубио появился в эфире Fox News с пепельным крестом на лбу 5 марта. По словам Горбунова, этот жест очень важен для верующих в США.

«Известная публичная персона свидетельствует о своей принадлежности к Церкви и о том, что покаянное время Великого поста для него важно», — сказал священник.

Горбунов добавил, что в Римско-католической церкви в первый день поста, который называется пепельной средой, проводят обряд возложения пепла, в частности, популярно начертание креста на лбу.

Пепельная среда знаменует собой начало Великого поста. Пепел, который носят на лбу в этот день, символизирует смерть и покаяние. Соблюдение Пепельной среды наиболее распространено в западной христианской традиции, в частности, в римском католицизме, англиканстве и некоторых протестантских конфессиях.

53% американцев называют религию одной из важных вещей в своей жизни, однако за последние десять лет в США выросло число граждан, которые не связывают себя с какой-либо религией. При этом сильнее всего последователей теряет католицизм.