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Ефимов заявил о реорганизации 144 га по опубликованным за месяц проектам

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

За февраль 2025 года мэрия Москвы опубликовала 13 проектов решений о включении участков в программу комплексного развития территорий (КРТ). Общая площадь этих участков составляет 143,5 га, рассказал вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участки находятся в семи административных округах столицы — ЦАО, СВАО, ВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, а также в Троицком округе (Новая Москва).

«По опубликованным в феврале проектам решений планируется возвести около 2,6 млн кв. м различной недвижимости, — сообщил Ефимов. — Все они проработаны городом и учитывают потребность районов в создании жилья, общественных пространств и необходимой инфраструктуры». Почти две трети общей площади (1,6 млн «квадратов») займет жилье, остальное — нежилые помещения, в частности, образовательные, медицинские и спортивные объекты, общественно-деловые пространства.

Всего же эти 13 проектов потребуют привлечения 856 млрд руб. инвестиций, при этом после их реализации городской бюджет будет дополнительно получать почти 73 млрд руб. прибыли. Кроме того, по словам Ефимова, на них будет создано свыше 35 тыс. новых рабочих мест.

Столичная программа КРТ подразумевает реорганизацию бывших промзон и неэффективно используемых территорий в современные городские кварталы с развитой инфраструктурой. Задача — вернуть обширные территории в экономический оборот города. Всего на разных этапах проработки и реализации сейчас находятся 302 таких проекта общей площадью 42 кв. км.

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редевелопмент Москва Владимир Ефимов
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