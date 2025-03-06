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Более 250 специалистов получили почетный статус «Московский врач»

Ракова присвоила почетный статус «Московский врач» более 250 специалистам
Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

С начала 2025 года столичные власти наградили почетным статусом «Московский врач» еще 255 специалистов, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, после упрощения алгоритма подачи заявки эта процедура стала намного удобнее для врачей, а интерес к проекту значительно вырос. В частности, претенденту отныне не нужно собирать пакет документов, подтверждающих его стаж, квалификацию, наличие действующего сертификата и профессиональные достижения, все эти данные в так называемое цифровое портфолио вносят специалисты кадрового центра столичного депздрава. Таким образом, благодаря цифровизации вся необходимая объективная информация о профессиональной деятельности врача загружается непосредственно из системы ЕМИАС.

«Московский врач» — это не только звание компетентного специалиста. Это на сегодняшний день еще и знак качества московской медицины, — подчеркнула заммэра. — Вы доказали, что вы одни из самых лучших, обладаете великолепными знаниями, навыками, умениями, знакомитесь со всем новым. И самое главное — вы те, кто двигает московскую медицину вперед. Я каждый день вижу, какой процент врачей сдает экзамены и как сложно сделать это с первого раза. Поэтому мы гордимся вами и надеемся на ваши дальнейшие успехи как на поприще непосредственного лечения пациентов, так и на административно-медицинской работе».

Для получения статуса «Московский врач» претенденту необходимо иметь определенный стаж работы по специальности, а также пройти оценочные процедуры, в ходе которых экспертная комиссия проверяет теоретические знания, практические навыки и уровень клинического мышления.

Отметим, что правительство города вдвое увеличило размер ежемесячной выплаты обладателям статуса «Московский врач», которая в настоящий момент составляет 30 тыс. руб. Анастасия Ракова добавила, что «Московский врач» как номинация существует достаточно давно, но именно в этом году она приобретает новое значение. В частности, данный статус теперь является главнейшим условием для дальнейшего кадрового роста и занятия высоких должностей на уровне каждого учреждения.

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Теги
здравоохранение Москва почетный доктор Анастасия Ракова
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