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Политика ,  
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Трамп потребовал от мэра Вашингтона убрать все палатки с бездомными

Американский президента Дональд Трамп потребовал от мэра Вашингтона Мюриэль Боузер убрать все палатки с бездомными с улиц столицы. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Мы уведомили мэра Вашингтона, что она должна убрать все неприглядные лагеря бездомных в городе, в частности, те, что находятся у здания Госдепартамента и возле Белого дома», — говорится в посте.

Трамп подчеркнул, что округ Колумбия (официальное название Вашингтона) «должен стать чистым и безопасным». При этом он пригрозил, что если Боузер не предпримет необходимые меры, то «мы будем вынуждены сделать это за нее». Кого конкретно имел ввиду Трамп, он не уточнил.

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Политика
Фото:Evelyn Hockstein / Reuters

В конце декабря 2024 года Bloomberg со ссылкой на доклад бывшей президентской администрации сообщил, что число бездомных в США выросло до исторического максимума впервые за 20-летнюю историю наблюдений.

Так, в январе того же года 772 тыс. человек в стране оказались бездомными по состоянию на одну ночь, что на 18% больше в годовом выражении.

Рост бездомности в целом обусловлен высокой арендной платой и отсутствием доступного жилья, а также наплывом мигрантов, ищущих убежища на границе США с Мексикой.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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