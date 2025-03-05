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Военная операция на Украине ,  
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Дума приняла закон о повторной выдаче земельных участков

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который регулирует получение земельных участков гражданами и организациями, чье земельное имущество пострадало в результате боевых действий и чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера.

Это следует из карточки законопроекта, размещенной на сайте Госдумы.

Сейчас государство выдает землю бесплатно только один раз. Новый закон позволяет повторно предоставлять бесплатный земельный участок льготным категориям граждан (многодетные семьи, ветераны и т.д.), чьи участки в связи с боевыми действиями или ЧС стало невозможно использовать.

Закон подразумевает, что люди, понесшие ущерб из-за разрушений, «смогут не только восстановить свою жизнь на новом участке, но и самостоятельно решать судьбу прежнего имущества», сказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (цитата «РИА Новости»).

К тому же в период проведения военной операции закон позволяет гражданам и организациям, земли которых пострадали и не могут использоваться по назначению из-за военных действий и ЧС, взять в аренду без торгов другой земельный участок на десять лет. Площадь такого участка по размерам не должна превышать предыдущую более чем на 15%, новый участок должен располагаться в том же регионе, что и старый. При этом прошлые участки останутся в собственности граждан и организаций, хотя при желании те смогут отказаться от владений.

Хинштейн назвал несправедливой ситуацию с участками курских переселенцев
Политика
Александр Хинштейн

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отметил, что для его региона «новые изменения имеют особое значение».

«Подобный алгоритм применяется впервые, поскольку общая норма закона устанавливает, что человек может безвозмездно получить земельный участок от государства в собственность только один раз. Но для приграничных регионов депутаты сделали исключение», — написал он в своем телеграм-канале.

Хинштейн также особо подчеркнул то, что «при предоставлении участка повторно гражданин сохраняет за собой право и на старый участок».

Ранее в декабре Хинштейн заявил, что лишение переселенцев из Курской области земельных участков после получения выплат от государства является несправедливым. По его мнению, государство оказывает уехавшим из Курской области после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспрецедентные меры поддержки. Однако в этой сфере есть «множество системных и точечных проблем», отметил врио главы региона.

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Александр Хинштейн Курская область участки
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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