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Ликсутов назвал сроки открытия нового городского вокзала Беговая на МЦД

Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы
Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

Столичные власти планируют в 2026 году завершить строительство нового московского городского вокзала близ временной платформы Беговая первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), сообщил в официальном телеграм-канале дептранса Москвы вице-мэр по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, новый городской вокзал позволит осуществлять пересадки между МЦД-1 и МЦД-4, а также переходить на станцию «Беговая» Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Таким образом, строительство нового вокзала позволит улучшить транспортное обслуживание более 200 тыс. жителей Бегового, Хорошевского и Пресненского районов, а также тех, кто работает в этих районах, пациентов Боткинской больницы, посетителей торговых и бизнес-центров.

Заммэра отметил, что переход с МЦД на метро будет организован в едином контуре без выхода на улицу, что позволит в пять раз сократить время пересадки (с пяти до одной минуты), а пересадка между МЦД-1 и МЦД-4 будет осуществляться переходом на другую сторону той же платформы (кросс-платформенная пересадка) без дополнительной валидации билета, что займет у пассажиров, следующих в направлении Лобни или Апрелевки, всего несколько секунд.

Ликсутов также подчеркнул, что в рамках создания нового городского вокзала специалисты благоустроят прилегающую территорию и изменят схему организации дорожного движения. «До 2030 года здесь появятся новые жилые комплексы, — подчеркнул вице-мэр. — Число жителей и тех, кто работает в этом районе, значительно вырастет. Для них по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы создадим транспортный хаб, который будет соответствовать всем современным стандартам качества и комфорта поездок».

Ранее столичный градоначальник в ходе осмотра строящегося московского городского вокзала Беговая оценил объем выполненных на транспортно-пересадочном узле работ в 41% и сообщил, что строительство планируется завершить в четвертом квартале 2026 года.

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Теги
«Беговая» ТПУ МЦД вокзалы Максим Ликсутов Москва
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