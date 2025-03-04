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Собянин рассказал о 30 млн посетителей фестиваля «Зима в Москве»

Сюжет
Новости Москвы
Фестиваль &laquo;Московская масленица&raquo; на Манежной площади
Фестиваль «Московская масленица» на Манежной площади (Фото: Алексей Белкин / news.ru / ТАСС)

За три месяца мероприятия в рамках проекта «Зима в Москве» посетили почти 30 млн москвичей и гостей города. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

Проект объединил такие столичные фестивали, как «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Московская Масленица», «Китайский Новый год в Москве», а также парад Дедов Морозов и Снегурочек, Дни студенчества в Москве, «Зимний день московского спорта» и другие события. Всего в рамках него прошло 53 тыс. мероприятий, рассказал градоначальник. В столичных парках и на таких площадках, как ВДНХ, работали катки (некоторые из них — независимо от погоды за счет искусственного льда), а также проходили иммерсивные спектакли, шоу фигуристов, кулинарные мастер-классы, выставки ледяных скульптур, спортивные соревнования и другие мероприятия.

Так, посетители площадок «Московской Масленицы» съели 120 тыс. порций блинов, а гости «Московского чаепития» выпили более 37 тыс. чашек чая «Москва», добавил мэр. В рамках благотворительных мероприятий москвичи и гости столицы могли помочь подопечным Благотворительного фонда Константина Хабенского, фонда помощи хосписам «Вера», фонда «Линия жизни», фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!», а также приютам для животных.

В рамках «Зимы в Москве» прошел также «маркет волшебства», где представили свои товары более 500 столичных производителей, рассказал мэр. Ярмарка располагалась на Старом и Новом Арбате, Тверском бульваре, Кузнецком мосту, Рождественке, в Столешниковом переулке и на Болотной площади. «Во флагманском павильоне на Болотной площади можно было не только приобрести товары московских производителей, но и поучаствовать в мастер-классах, посмотреть модные показы и ледовые шоу, а еще прокатиться на настоящем паровозе», — рассказал мэр. Маркет посетили более 570 тыс. человек, а его участники смогли распродать более 50 тыс. товаров.

Для предпринимателей город также предусмотрел особую субсидию на зимнее украшение витрин: в рамках конкурса 100 проектов могли компенсировать за счет города часть затрат на праздничное оформление.

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Теги
Москва Сергей Собянин фестивали
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