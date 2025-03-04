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Ефимов анонсировал реорганизацию 0,77 га на улице Щорса в Москве

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

Столичные власти включили в программу комплексного развития территорий (КРТ) участок площадью 0,77 га в районе Солнцево, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Проект решения о редевелопменте опубликован на сайте правительства Москвы.

Речь идет об участке на ул. Щорса, вл. 5 и 5Б, в пешей доступности от станции метро «Солнцево». Вокруг расположены многоквартирные жилые дома и несколько школьных корпусов. По словам Ефимова, в рамках редевелопмента запланировано возведение жилья, в том числе для целей программы реновации. Он оценил вложения в проект примерно в 5 млрд руб. «Это уже третий проект КРТ, проработанный городом в районе Солнцево, — отметил заммэра. — Так, в этом районе по программе КРТ в общей сложности запланировано строительство свыше 227 тыс. кв. м различной недвижимости и создание около 4 тыс. рабочих мест».

Что касается проекта КРТ на улице Щорса, в общей сложности он предусматривает строительство более 30 тыс. кв. м жилой недвижимости, а на первых этажах домов будут работать магазины, кафе, рестораны, сервисные мастерские и другие предприятия малого бизнеса. По оценке главы департамента городского имущества Максима Гамана, это позволит создать более 50 рабочих мест. «Территорию возле жилых комплексов озеленят, также проложат дороги и обустроят площадки для детей и занятий спортом, — уточнил чиновник. — Для жителей в домах организуют подземное парковочное пространство на 146 машино-мест».

В общей сложности площадь жилья именно для нужд программы реновации составит в рамках этого проекта около 19,5 тыс. кв. м, что обеспечит переселение около 700 москвичей. Квартиры будут предоставлять жителям сразу с готовой улучшенной отделкой, что позволит переселиться в них сразу же, не тратя времени на дополнительный ремонт.

Столичная программа КРТ подразумевает создание на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий современных кварталов с недвижимостью разного назначения и всей необходимой инфраструктурой. На данный момент на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 таких проекта, общая площадь реорганизуемых участков достигает 42 кв. км.

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Теги
Москва редевелопмент реновация программа реновации ЗАО Владимир Ефимов
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