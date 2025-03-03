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Умерла болевшая раком итальянская актриса Элеонора Джорджи

Элеонора Джорджи
Элеонора Джорджи (Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

Итальянская актриса Элеонора Джорджи умерла в возрасте 71 года после тяжелой болезни, сообщает La Repubblica.

У артистки был рак поджелудочной железы, о нем она рассказала в ноябре 2023 года.

«Эти последние 14 месяцев были страшными на физическом уровне, но в семейном плане это был лучший год в моей жизни», — рассказала Джорджи в январе.

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Карьера актрисы насчитывает почти полвека, напоминает издание. В 1973 году в 20-летнем возрасте она дебютировала в «Риме» Федерико Феллини (не указана в титрах), ее первая главная роль — роль Мариуччи в фильме режиссера Сальваторе Сампери «Неприкаянная». 

Всего Джорджи сыграла в 46 фильмах, среди них — экранизация повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», а также драмы «Аньезе идет на смерть» и «Человек на коленях», которые привлекли внимание критиков. Популярность актриса снискала главными женскими ролями в итальянских комедиях 1980-х годов.

Джорджи также написала сценарии картин «Прошлым летом» и «Мужчины и женщины, правда и ложь» и сама срежиссировала их.

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