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Катки в парке Горького и «Сокольниках» объявили о закрытии

Сюжет
Новости Москвы
Фото: gorkyparkmsk / Telegram
Фото: gorkyparkmsk / Telegram

В Москве завершили работу ледовые катки в парке Горького и «Сокольниках». Об этом сообщают пресс-службы ледовых площадок.

«Скоро обо всем расскажем подробнее и подведем итоги зимнего сезона», — пообещали в пресс-службе парка Горького.

Аналогичную информацию представили в телеграм-канале парка «Сокольники». «Уважаемые гости! Каток «Лед» закрыт», — пояснила пресс-служба ледовой площадки.

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Фото:gum-katok.ru

В текущем сезоне зимой в 11 столичных парках работали 47 площадок с искусственным и натуральным льдом. В 2024 году в рамках реализации проектов комплексного благоустройства обновили катки на берегу Большого Строгинского затона, на улице Чистова в Текстильщиках и на Аллее молодых семей в Люблино. Кроме того, новая площадка появилась в Марьино.

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Теги
Москва парк им. М. Горького каток Сокольники
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