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В дептрансе Москвы подвели итоги работы речных вокзалов в зимний сезон

Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы
Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

Северный и Южный речные вокзалы за прошедшую зиму посетили более 450 тыс. человек, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, эти объекты стали площадками для празднования важных городских мероприятий. В частности, на территориях речных вокзалов столичные власти подготовили большие программы для пассажиров по случаю Нового года и Дня защитника Отечества.

«Здесь есть все необходимое, чтобы интересно и с комфортом проводить время в любой сезон, — подчеркнул заммэра. — Мы продолжим и дальше развивать эти площадки для отдыха и досуга жителей и гостей столицы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина».

Ликсутов уточнил, что в общей сложности в период с декабря по февраль на Северном и Южном речных вокзалах провели порядка 230 мероприятий. В частности, в этих локациях регулярно проводят мастер-классы, экскурсии и спортивные выходные для обеспечения активного и интересного досуга и отдыха горожан. Кроме того, на территории обеих гаваней речного транспорта организовали Новогоднюю почту Московской усадьбы Деда Мороза, благодаря которой каждый желающий мог отправить письмо главному волшебнику столицы.

Отметим, что на территории Северного речного вокзал в зимний период действовал бесплатный для посетителей каток, а также парк аттракционов. Подводя итоги работы за зимний период, вице-мэр Ликсутов сообщил, что Северный и Южный речные вокзалы Москвы зарекомендовали себя как площадки для комфортного и активного отдыха жителей и гостей столицы.

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Теги
Речной вокзал Москва новогодние шоу Максим Ликсутов
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