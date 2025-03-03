На единственной АЭС в Африке «Коберг» остановился один из энергоблоков

На единственной АЭС в Африке остановился один из энергоблоков

АЭС Коберг (Фото: Philipp P Egli / Wikipedia)

На атомной электростанции «Коберг», расположенной вблизи города Кейптаун в ЮАР, произошла аварийная остановка одного из двух энергоблоков. Об этом сообщил оператор АЭС — южноафриканская государственная энергетическая компания Eskom.

Там уточнили, что 2 марта на энергоблоке № 2 при работе на полную мощность произошло «внеплановое отключение, не связанное с техническими причинами». В это время выполнялись работы на энергоблоке № 1, отключенном в настоящее время по плану.

После этого энергоблок № 2 был остановлен по правилам безопасности, в Eskom пообещали подключить его обратно к национальной энергосистеме в течение 48 часов.

В компании отметили, что генерирующие мощности АЭС в результате инцидента стали «ограниченными».

«Коберг» — первая и на данный момент единственная атомная электростанция в Африке. Первый энергоблок АЭС был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — спустя год. Станция вырабатывает 5% от всей электроэнергии в ЮАР.