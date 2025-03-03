Волк: из скважины на месторождении в Пермском крае похитили 7 т нефтепродуктов

В Пермском крае из скважины на месторождении похитили 7 т нефтепродуктов

Полиция Пермского края задержала подозреваемых в хищении 7 т нефтесодержащей жидкости из скважины на месторождении, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, месторождение принадлежит «крупной нефтяной компании». Задержанные перевозили сырье на базу хранения, планируя впоследствии переработать его и продать.

Полицейские вместе с Росгвардией обыскали базу, на которой хранилась похищенная жидкость, и места жительства обвиняемых. Они изъяли документы, средства связи и транспорт, которые могут послужить доказательствами при расследовании преступления.

Дело возбудили по статье о краже (ст. 158 Уголовного кодекса), предусматривающей до десяти лет лишения свободы. Фигурантов заключили под стражу.

В мае 2024 года в Новосибирской области двух иностранцев признали виновными в краже нефти на 92 млн руб. и приговорили к двум годам и двум месяцам заключения. Суд установил, что за два месяца в 2022–2023 годах они похитили из магистрального нефтепровода АО «Транснефть — Западная Сибирь» более 4 тыс. т нефти. Осужденные сливали ее в резервуар, после чего перекачивали в автоцистерны.