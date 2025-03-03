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Военная операция на Украине ,  
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Орбан назвал итог саммита в Лондоне по Украине опасным и ошибочным

Сюжет
Военная операция на Украине

Союзники Украины на саммите в Лондоне 2 марта сделали опасный и ошибочный выбор поддержать военный конфликт, а не закончить его, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«В Лондоне европейские лидеры решили, что нужна война, а не мир. Они решили, что Украина должна продолжать войну. Это неправильно, ошибочно и опасно», — написал он.

Орбан также заверил, что Венгрия «остается на стороне мира».

Саммит европейских лидеров в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер созвал экстренный саммит союзников Украины на фоне обострения отношения Киева и Вашингтона после перепалки украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Стармер заявил на саммите, что Великобритания, Франция и другие страны будут работать с Украиной над планом прекращения боевых действий, обсуждать этот план с США и «вместе продвигать его вперед», передала The Guardian.

Согласно газете, основными итогами саммита, стали следующие пункты:

  • Украина должна занять наиболее сильную позицию для будущих переговоров — Великобритания предоставит Украине еще £1,6 млрд, «чтобы «купить более 5000 зенитных ракет»,
  • Будет создана «коалиция желающих» — Стармер сказал, что Великобритания поддержит мирную «сделку» Украины с Россией с помощью наземной техники и самолетов в воздухе вместе с другими странами, «но Европа должна взять на себя большую нагрузку»,
  • План должен иметь сильную поддержку США,
  • Лидеры договорились о продолжении военной помощи Украине;
  • Лидеры встретятся снова очень скоро. «Сейчас не время для лишних разговоров, пора действовать», — призвал премьер-министр.
  • Глава НАТО Марк Рютте заявил, что «больше европейских стран будут увеличивать расходы на оборону» и назвал это «очень хорошей новостью». По словам Рютте,  первым шагом должно стать заключение мирного соглашения, прежде чем обсуждать, как его гарантировать.

Москва осуждает помощь Киеву, заявляя, что это не изменит исхода конфликта, но лишь затягивает его.

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Виктор Орбан саммит Военная операция на Украине Венгрия
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
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