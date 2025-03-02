Автосервис на севере Москвы потушили

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Пожар в автосервисе на улице Добролюбова в Бутырском районе Москвы ликвидировали на 300 кв. м, сообщает МЧС.

Госпитализирован один пострадавший, добавили в ведомстве.

Автосервис загорелся вечером 2 марта, к тушению привлекали 53 специалиста и 16 единиц техники. В МЧС отмечали, что тушение осложняет «высокая пожарная нагрузка внутри здания».