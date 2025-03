Американская актриса и соул-певица Энджи Стоун погибла в ДТП

Энджи Стоун (Фото: Paras Griffin / Getty Images)

Американская актриса, автор песен и соул-певица Энджи Стоун умерла в возрасте 63 лет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на агента актрисы.

Как заявила агент Стоун Дебора Шампань, артистка скончалась в больнице города Монтгомери (штат Алабама, США) после того, как попала в аварию после выступления.

Стоун начала музыкальную карьеру в 1970-х как участница Sequence — одной из первых женских хип-хоп-групп, подписавшей контракт с Sugar Hill Records. Коллектив прославился песнями Funk You Up (1979) и Funky Sound (Tear the Roof Off) (1981).

Слушайте Лучшее: Angie Stone — Яндекс Музыка на Яндекс Музыке

В 1990-х Стоун перешла в неосоул, став одной из ключевых фигур жанра наряду с Эрикой Баду и Лорин Хилл. Ее альбомы Black Diamond (1999) и Mahogany Soul (2001) получили золотой статус, а композиции No More Rain (In This Cloud) и Wish I Didn’t Miss You стали хитами.

Певица также работала как автор песен и бэк-вокалистка, сотрудничая с Мэри Джей Блайдж, Ленни Кравицем и D’Angelo. Помимо музыкальной карьеры она снималась в фильмах «Цыпочка» (2002), «Борьба с искушениями» (2003) и «Совместная поездка» (2014), а также играла в бродвейском мюзикле «Чикаго».

Последний альбом Стоун Love Language вышел в 2023 году.