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Пожар в Кемерово ,  
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Суд сократил срок трем фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне»

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Пожар в Кемерово

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции снизил сроки наказания трем фигурантам дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Сроки сократили бывшей главе регионального управления Госстройнадзора Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и Никите Чередниченко — он возглавлял компанию, занимавшуюся реконструкцией Кемеровского кондитерского комбината под торговый центр.

Решение суд вынес 10 января. В документах указано, что смягчение произошло без изменений квалификации.

На какой срок судья сократила наказание агентство не уточняет.

В декабре 2021 года Комкову приговорили к 18 годам колонии. В карточке дела указано, что ее осудили по

  • ч. 6 ст. 290 — получение взятки в особо крупном размере;
  • ч. 3 ст. 285 — злоупотребление должностными полномочиями;
  • п. «б» ч. 3 ст. 174.1 Уголовного кодекса — отмывание денежных средств.

Комкова осудили по ч. 6 ст. 290 к 10 годам колонии, Чередниченко — по той же статье, а также по п. «б» ч. 4 ст. 174.1. Его приговорили к 15 годам строгого режима.

В ноябре 2024 года совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский, осужденный на восемь лет за дачу взятки и нарушение при вводе ТЦ в эксплуатацию, вышел на свободу по УДО.

Совладелец ТЦ «Зимняя вишня» вышел на свободу по УДО
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Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Возгорание началось в кинозале, который находился на четвертом этаже, а позже огонь распространился на весь ТЦ. Погибли 64 человека, среди них — 37 детей, которые были заперты в зале кинотеатра. Более 70 человек пострадали.

Следствие пришло к выводу, что в день пожара в ТРЦ не работала пожарная сигнализация, а дежуривший охранник выключил систему противопожарной безопасности. Кроме того, аварийные выходы из «Зимней вишни» оказались заперты.

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Зимняя вишня Кемерово пожар
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