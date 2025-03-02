Суд сократил срок трем фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне»
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции снизил сроки наказания трем фигурантам дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
Сроки сократили бывшей главе регионального управления Госстройнадзора Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и Никите Чередниченко — он возглавлял компанию, занимавшуюся реконструкцией Кемеровского кондитерского комбината под торговый центр.
Решение суд вынес 10 января. В документах указано, что смягчение произошло без изменений квалификации.
На какой срок судья сократила наказание агентство не уточняет.
В декабре 2021 года Комкову приговорили к 18 годам колонии. В карточке дела указано, что ее осудили по
- ч. 6 ст. 290 — получение взятки в особо крупном размере;
- ч. 3 ст. 285 — злоупотребление должностными полномочиями;
- п. «б» ч. 3 ст. 174.1 Уголовного кодекса — отмывание денежных средств.
Комкова осудили по ч. 6 ст. 290 к 10 годам колонии, Чередниченко — по той же статье, а также по п. «б» ч. 4 ст. 174.1. Его приговорили к 15 годам строгого режима.
В ноябре 2024 года совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский, осужденный на восемь лет за дачу взятки и нарушение при вводе ТЦ в эксплуатацию, вышел на свободу по УДО.
Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Возгорание началось в кинозале, который находился на четвертом этаже, а позже огонь распространился на весь ТЦ. Погибли 64 человека, среди них — 37 детей, которые были заперты в зале кинотеатра. Более 70 человек пострадали.
Следствие пришло к выводу, что в день пожара в ТРЦ не работала пожарная сигнализация, а дежуривший охранник выключил систему противопожарной безопасности. Кроме того, аварийные выходы из «Зимней вишни» оказались заперты.
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