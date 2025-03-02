Умер лидер группы New York Dolls Дэвид Йохансен

Дэвид Йохансен в 2005 году (Фото: Anthony P. Bolante / Reuters)

Вокалист группы New York Dolls Дэвид Йохансен умер в своем доме в Нью-Йорке, указано на сайте, созданном для сбора средств на лечение музыканта.

«Дэвид Йохансен мирно скончался дома, держа за руки свою жену Мару Хеннесси и дочь Лию», — говорится в сообщении.

Йохансену было 75 лет, последние 10 лет он жил с онкологическим заболеванием — ему диагностировали опухоль мозга. Музыкант скрывал болезнь от публики несколько лет.

Однако в 2024 году в результате падения с лестницы он сломал позвоночник в двух местах, состояние его здоровья ухудшилось, и в начале 2025 года семья музыканта попросила его поклонников о финансовой помощи.

Группу New York Dolls создали три музыканта из Нью-Йорка в 1971 году. Йохансен присоединился к коллективу в качестве вокалиста в 1972 году. Группа оказала сильное влияние на музыку в стиле панк-рок и глэм-метал.

Коллектив распался в середине 70-х. В 2004 году группу заново собрал Йохансен вместе с гитаристом Сильвеном Сильвеном, через семь лет музыканты завершили проект.