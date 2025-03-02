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Политика ,  
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Ynet сообщил об отправке Нетаньяху в Россию военного секретаря

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил своего военного секретаря Романа Гофмана в Россию для проведения ряда встреч по темам координации и укрепления сотрудничества между странами, сообщает Ynet со ссылкой на источник.

Решение об отправке Гофмана в Москву израильский премьер принял после перепалки президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского 28 февраля, пишет портал.

Военный секретарь также обсудит просьбу Израиля к России оказать давление с помощью посредников на радикальное движение ХАМАС для продвижения сделки по освобождению заложников. В плену группировки остается имеющий российское гражданства уроженец Донбасса Максим Харкин, отмечает портал.

По данным Ynet, Гофман является одним из наиболее близких Нетаньяху чиновников.

Reuters узнал, что Израиль лоббирует сохранение баз России в Сирии
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Ранее Reuters сообщило, что Израиль выступает за слабую и децентрализованную Сирию, фактором этого может стать сохранение в стране российских военных баз. По данным агентства, Израиль лоббирует подобные идеи в США, надеясь противостоять влиянию Турции в Сирии, так как усиление Анкары представляет угрозу еврейскому государству.

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Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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