Путин позвонил матери командира псковских десантников в годовщину подвига
Президент России Владимир Путин позвонил матери командира 6-й парашютно-десантной роты Марка Евтюхина Лидии Евтюхиной в годовщину подвига псковских десантников в 2000 году. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«По случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников 6-й роты Владимир Путин позвонил по телефону Евтюхиной Лидии Ивановне — одной из матерей, которая потеряла своего сына в результате того славного боя», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Кремля отметили, что Евтюхина поддерживает связь с теми, кто потерял тогда родных, и занимается координацией помощи семьям̆ погибших.
В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года в Чечне 90 десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в бой с чеченскими боевиками.
Бой длился 16 часов, в результате погибли 84 российских военнослужащих, в том числе 13 офицеров. Этот эпизод второй чеченской кампании стал известен как «бой у высоты 776».
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