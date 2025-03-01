Британский министр покинула пост из-за сокращения помощи другим странам

Министр международного развития Великобритании Аннелиза Доддс решила покинуть свой пост в знак протеста против решения премьер-министра страны Кира Стармера увеличить расходы на оборону страны за счет сокращения бюджета на оказание иностранной помощи. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на письмо, которое Доддс опубликовала в социальных сетях.

В своем обращении она отметила, что для увеличения расходов на оборону нет простых путей, при этом экс-министр выразила несогласие с решением премьера.

«Вы утверждали, что хотите продолжить поддержку Газы, Судана и Украины; вакцинации; климата; и систем, основанных на правилах. Однако невозможно будет сохранить эти приоритеты, учитывая масштаб сокращения; эффект будет гораздо сильнее, чем заявлено», — сказала Доддс на заседании правительства.

По ее словам, объем сокращения бюджета на иностранную помощь настолько масштабен, что «лишит еды и медицинской помощи отчаявшихся людей», а также «нанесет серьезный» ущерб репутации Великобритании.

Во вторник, 25 февраля 2025 года, Кир Стармер объявил о планах правительства страны к 2027 году увеличить расходы Великобритании на оборону с нынешних 2,3% до 2,5% от ВВП. Деньги на эти цели направят за счет сокращения бюджета помощи с 0,5% ВВП до 0,3%. Это решение британский премьер охарактеризовал как «трудное и болезненное». Объем сокращения финансирования составит около £6 млрд фунтов ($7,6 млрд) в год.