Назвавшую строителей «русней» отправили в колонию на два года

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Кузьминский суд Москвы приговорил к двум годам колонии жительницу Москвы Яну Джоган, которая осенью 2024 года оскорбила рабочего по национальному признаку в районе Некрасовка. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Суд обвинил Джоган в хулиганстве и отправил ее на два года в колонию общего режима.



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