Общество ,
0
Назвавшую строителей «русней» отправили в колонию на два года
Кузьминский суд Москвы приговорил к двум годам колонии жительницу Москвы Яну Джоган, которая осенью 2024 года оскорбила рабочего по национальному признаку в районе Некрасовка. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Суд обвинил Джоган в хулиганстве и отправил ее на два года в колонию общего режима.
Как писал телеграм-канал Baza, Джоган не понравилось, что рабочие устанавливали ее соседям дверь после того, как она вернулась домой с ночной смены. Она обозвала рабочих «русней».
11 февраля Джоган признала вину. По словам ее адвоката Елены Пономаревой, моральных и материальных претензий к ее подзащитной от потерпевших заявлено не было.
Также 3 декабря Кузьминский суд Москвы признал Джоган виновной в демонстрации экстремистской символики в социальной сети и назначил ей штраф в размере 2 тыс. руб.
Читайте РБК в Telegram.