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Назвавшую строителей «русней» отправили в колонию на два года

Назвавшую строителей «русней» отправили в колонию на два года
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Кузьминский суд Москвы приговорил к двум годам колонии жительницу Москвы Яну Джоган, которая осенью 2024 года оскорбила рабочего по национальному признаку в районе Некрасовка. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Суд обвинил Джоган в хулиганстве и отправил ее на два года в колонию общего режима.

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Яна Джоган
По версии следствия, Джоган нецензурно бранилась в адрес строителя, проводившего ремонт в подъезде, и держала в руке предмет, похожий на пистолет, из которого не менее двух раз выстрелила в сторону находящихся рядом мужчин. 2 ноября она была заключена под стражу на два месяца. По информации ТАСС, Джоган стреляла из пневматического пистолета.

Как писал телеграм-канал Baza, Джоган не понравилось, что рабочие устанавливали ее соседям дверь после того, как она вернулась домой с ночной смены. Она обозвала рабочих «русней».

11 февраля Джоган признала вину. По словам ее адвоката Елены Пономаревой, моральных и материальных претензий к ее подзащитной от потерпевших заявлено не было.

Также 3 декабря Кузьминский суд Москвы признал Джоган виновной в демонстрации экстремистской символики в социальной сети и назначил ей штраф в размере 2 тыс. руб.

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Теги
Кузьминский суд преступность приговор вражда
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