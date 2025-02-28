Путин поддержал решение Кобзева участвовать в выборах главы Приангарья

Игорь Кобзев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поддержал планы главы Иркутской области Игоря Кобзева принять участие в губернаторских выборах в 2025 году. Его слова передает пресс-служба Кремля.

После вопроса Путина о том, готов ли глава Приангарья к следующим выборам, Кобзев обратился к нему за поддержкой.

«Если ваша поддержка будет и, конечно, поддержка населения, — мне эта территория уже как своя. Моя семья живет там, мои дети учатся в школе, поэтому она для меня стала малой Родиной», — сказал Кобзев.

Также во время встречи он доложил президенту о социально-экономическом развитии региона, подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, помощи участникам спецоперации и их семьям.

«Хорошо. Двигайтесь вперед, работайте. Успехов вам», — сказал Путин.

Кобзев был назначен врио губернатора Иркутской области 12 декабря 2019 года, в следующем году был избран губернатором. С января 2022 года он возглавляет региональное отделение «Единой России».

В ноябре 2024 года издание Ura.ru писало, что выборы губернатора Иркутской области — 2025 «могут пройти со скандалами». В числе причин этого авторы статьи, в частности, назвали недовольство бизнесмена Олега Дерипаски, владельца предприятия «Иркутскэнерго», действиями главы региона. По данным издания,

Кобзев добивается повышения тарифов на электроэнергию для майнинговых ферм в Иркутской области, что может сказаться на доходах предпринимателя.

В середине февраля 2025 года в Приангарье была обнаружена нелегальная майнинг-ферма, потреблявшая электричество как 150 частных домов. Сотрудники полиции остановили работу фермы и изъяли более 130 устройств для добычи криптовалюты, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.