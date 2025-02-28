 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин поддержал решение Кобзева участвовать в выборах главы Приангарья

Игорь Кобзев
Игорь Кобзев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поддержал планы главы Иркутской области Игоря Кобзева принять участие в губернаторских выборах в 2025 году. Его слова передает пресс-служба Кремля.

После вопроса Путина о том, готов ли глава Приангарья к следующим выборам, Кобзев обратился к нему за поддержкой.

«Если ваша поддержка будет и, конечно, поддержка населения, — мне эта территория уже как своя. Моя семья живет там, мои дети учатся в школе, поэтому она для меня стала малой Родиной», — сказал Кобзев.

Также во время встречи он доложил президенту о социально-экономическом развитии региона, подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, помощи участникам спецоперации и их семьям.

«Хорошо. Двигайтесь вперед, работайте. Успехов вам», — сказал Путин.

Иркутский губернатор назвал слухами сообщения о назначении главой МЧС
Политика
Игорь Кобзев

Кобзев был назначен врио губернатора Иркутской области 12 декабря 2019 года, в следующем году был избран губернатором. С января 2022 года он возглавляет региональное отделение «Единой России».

В ноябре 2024 года издание Ura.ru писало, что выборы губернатора Иркутской области — 2025 «могут пройти со скандалами». В числе причин этого авторы статьи, в частности, назвали недовольство бизнесмена Олега Дерипаски, владельца предприятия «Иркутскэнерго», действиями главы региона. По данным издания,
Кобзев добивается повышения тарифов на электроэнергию для майнинговых ферм в Иркутской области, что может сказаться на доходах предпринимателя.

В середине февраля 2025 года в Приангарье была обнаружена нелегальная майнинг-ферма, потреблявшая электричество как 150 частных домов. Сотрудники полиции остановили работу фермы и изъяли более 130 устройств для добычи криптовалюты, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Игорь Кобзев Владимир Путин Иркутская область губернаторские выборы
Материалы по теме
В Иркутске появился памятник Пригожину и Уткину
Политика
Иркутский депутат рассказал о нападении на него неизвестных с битами
Политика
Суд раскрыл источник по спору на $395 млн между Дерипаской и Чернухиным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 92,04 (+1,85) Инвестиции, 27 фев, 21:00 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 87,7 (+1,77) Инвестиции, 27 фев, 21:00
Голикова сообщила о выходе ряда регионов из зоны «демографической зимы»Общество, 16:03
Залужный призвал Запад поддержать решение Украины не сдаватьсяПолитика, 16:03
Умер лучший футболист Киргизии XX века Юсуп МусаевСпорт, 15:56
Привычное наследие: почему финансовый год в Индии начинается в апрелеОтрасли, 15:47
Завод Audi в Брюсселе прекратил работуАвто, 15:47
Каллас обеспокоилась повторением Трампом «российских тезисов» по УкраинеПолитика, 15:45
Еще пять старинных домов в Москве стали памятниками культурного наследияНедвижимость, 15:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин поддержал решение Кобзева участвовать в выборах главы ПриангарьяПолитика, 15:42
Популярный криптокошелек MetaMask добавит поддержку биткоина и SolanaКрипто, 15:41
Суд в Челябинске арестовал начальника службы закупок зерна «Макфы»Общество, 15:41
Умер участник первого для советской сборной ЧМ по баскетболу КутузовСпорт, 15:38
Генпрокурор США опубликовала рассекреченные документы по делу ЭпштейнаПолитика, 15:37
Власти Вологды создали «Опричников» для «воспитания молодежи»Политика, 15:33
В ФССП рассказали о «вале нарушений» при взыскании долгов с россиянФинансы, 15:29