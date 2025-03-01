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С начала года социальное такси перевезло в Москве 17 тыс. пассажиров

Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы
Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

За два месяца 2025 года столичной службой «Социальное такси» воспользовалось уже 17 тыс. горожан, а с момента ее запуска в 2017 году количество поездок составило около 2,5 млн. Об этом 1 марта, в Международный день инвалидов-колясочников, рассказал вице-мэр Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Городская служба социального такси помогает маломобильным пассажирам добраться до медицинских учреждений, социальных, спортивных и культурных объектов, а также до аэропортов и вокзалов, — продолжил заммэра. — По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем обеспечивать доступные и безопасные поездки для всех категорий пассажиров».

Услуга работает по индивидуальным и групповым заявкам, заказать ее можно через приложения «Социальное такси» или «Московский транспорт», а также по телефону и электронной почте. На получение услуги имеют право граждане с инвалидностью, ветераны Великой Отечественной войны и многодетные семьи.

Всего в парке сервиса «Социальное такси» 175 легковых автомобилей, автобусов и микроавтобусов. А в феврале 2025 года он, по словам Ликсутова, пополнился еще семью микроавтобусами, которые оснащены всем необходимым оборудованием для перевозки маломобильных пассажиров.

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социальная инфраструктура сервис такси Москва Максим Ликсутов
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