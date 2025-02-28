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Общество ,  
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Роструд напомнил о длинных выходных в июне из-за переноса с 8 марта

Роструд напомнил, что выходной день с 8 марта перенесут на 13 июня, чтобы увеличить число выходных по случаю Дня России.

День России отмечают 12 июня.

Таким образом, сокращенной рабочей недели в марте не будет несмотря на то, что Международный женский день выпадает на субботу, отметили в Роструде.

«Как правило, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Однако, согласно постановлению Правительства «О переносе выходных дней в 2025 году», этот день переносится на пятницу, 13 июня», — говорится в сообщении ведомства.

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Роструде также напомнил, что 7 марта — предпраздничный рабочий день, поэтому его продолжительность будет меньше на один час.

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Теги
8 Марта праздники выходной день Роструд День России
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