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NYP назвала возможную причину смерти актрисы Мишель Трахтенберг

NYP: Мишель Трахтенберг могла умереть из-за отторжения печени после пересадки

NYP назвала возможную причину смерти актрисы Мишель Трахтенберг
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Актриса Мишель Трахтенберг могла умереть из-за отторжения печени, которую ей пересадили в 2024 году. Об этом сообщает газета New York Post (NYP) со ссылкой на неназванные источники.

В прошлом году актриса перенесла пересадку печени, однако ее организм мог отторгнуть орган, а сама актриса умерла в возрасте 39 лет. По словам полицейских, причину смерти актрисы установят судмедэксперты.

По данным источников издания, тело актрисы без признаков жизни в квартире 51-этажного элитного жилого комплекса Central Park South в районе One Columbus Place на Манхэттене обнаружила ее мать. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть. Полиция не считает случившееся убийством и допускает, что у актрисы были осложнения после трансплантации.

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Мишель Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке в еврейской семье выходцев из советской России и Германии. На телевидение попала в возрасте трех лет, снявшись в рекламном ролике.

Особую известность актрисе принесли съемки в таких фильмах, как «Сплетница», «Типа человек», «Города-побратимы», «Суперособняк», «Рождественский подарок», «Писака», «Спасти свидание», «Сонная лощина», «Убийство Кеннеди», «Отвези меня домой», «Любовь кусается», «Папе снова 17», «Кларисса знает все», «Рождество в моем городке», «Инспектор Гаджет», «Робоцып», «Черное Рождество» и многих других.

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