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Умер отец пианиста Дениса Мацуева

Леонид Мацуев
Леонид Мацуев (Фото: matsuevdenis / Telegram)

В возрасте 77 лет умер музыкант Леонид Мацуев, отец пианиста Дениса Мацуева.

О смерти отца Денис Мацуев сообщил на своей странице во «Вконтакте». Он написал, что Леонид Мацуев был для него «самым главным и самым близким человеком», который много значил для пианиста с самого рождения и с момента, когда они вместе начали заниматься музыкой.

«Самый близкий, не просто отец, но и друг, и учитель, и коллега, и брат, и родственная душа, и cоучастник во всех приключениях, с лучшим чувством юмора в мире, способный на грандиозные розыгрыши», — отметил Денис Мацуев.

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По словам сына, на его отце «в свое время держалась вся театрально-музыкальная жизнь города Иркутска». Тогда Леонид Мацуев работал в Театральном училище, где преподавал около восьми предметов, а также занимал должность заведующего музыкальной частью Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова.

В 90-х семья переехала в Москву и Леониду Мацуеву «пришлось отказаться от успеха». Однако, по словам пианиста, отец его очень многому научил.

Взлет музыкальной карьеры Дениса Мацуева произошел в 1998 году, когда он выиграл XI Международный конкурс имени П. И. Чайковского, получив первую премию в номинации пианистов.

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Денис Мацуев

пианист, музыкант
11 июня 1975 года
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