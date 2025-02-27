 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Названы самые популярные для засыпания линии метро Москвы

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Чуть менее половины россиян — 41% — засыпают в метро как минимум каждую третью поездку. Причем чаще всего это происходит на Сокольнической и Калужско-Рижской линиях московского метро. Об этом сообщил столичный департамент транспорта со ссылкой на собственное исследование.

Оно было приурочено ко Дню сна в общественных местах, который отмечается 28 февраля, и проведено совместно с сервисом «Дзен». Опрос был проведен методом онлайн-панели в феврале; в нем приняли участие 1,2 тыс. респондентов, из которых 56% мужчин и 44% женщин.

Так, пятая часть пассажиров (20%) засыпают на «красной» линии; почти столько же (18%) — на «оранжевой». Еще жители Москвы и Подмосковья часто засыпают на Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линиях — это происходит в 15% случаев. В рейтинг линий, где чаще всего засыпают пассажиры, попали также Кольцевая (13%) и Таганско-Краснопресненская (11%).

Реже всего удается заснуть на Троицкой, Калининской и Некрасовской линиях — суммарно на них приходится менее 2% респондентов.

«16% опрошенных признались, что дремлют в транспорте каждый маршрут. 12% респондентов рассказали, что спят в метрополитене как минимум в половине поездок, а 15% засыпали там только пару раз. Никогда не засыпали в метрополитене только 17% россиян», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Большая часть засыпающих в метро пожаловалась, что причиной тому был хронический недосып. Еще 34% рассказали, что дремлют, чтобы занять себя в долгой дороге. А четверть опрошенных поделились, что сну способствует уютная и комфортная обстановка в транспорте.

Чаще всего пользователи метро засыпают на 10–20 минут — такой вариант ответа выбрали 37% респондентов, говорится в сообщении. Почти столько же опрошенных рассказали, что спят по 20–40 минут. Почти четверть россиян похвастались, что дремлют в метро от силы несколько минут.

Опрошенные чаще засыпали по пути на работу (36%), чем обратно (29%). Четверть респондентов засыпали по пути на учебу. Совсем редко россияне засыпают, пока едут за покупками в торговый центр или на отдых: на эти варианты приходятся единицы процентов.

В большинстве случаев (68%) пассажиры просыпаются самостоятельно и без будильника. 13% респондентов рассказали, что просыпаются по сигналу мобильного устройства. А каждого десятого россиянина будят другие пассажиры.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Москва метрополитен Калужско-Рижская линия Сокольническая линия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,18 (-0,76) Инвестиции, 26 фев, 17:59 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 85,93 (-0,7) Инвестиции, 26 фев, 17:59
Умер отец пианиста Дениса МацуеваОбщество, 18:32
Сбербанк запустил ипотеку на покупку дома и земельного участка по ДДУНедвижимость, 18:27
Захарова заявила об ожидании конструктивной реакции Баку в деле SputnikПолитика, 18:26
Экс-футболист «Реала» Дорадо умер в 48 летСпорт, 18:19
Оджалан из тюрьмы призвал Рабочую партию Курдистана сложить оружиеПолитика, 18:16
В Думе подготовили запрет выпускать бездомных собак в места отловаПолитика, 18:08
ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро почти на ₽2Инвестиции, 18:05
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Названы самые популярные для засыпания линии метро МосквыГород, 17:56
ФАС опровергла информацию об ограничении числа ПВЗ Ozon и WildberriesБизнес, 17:54
Считаем дивиденды: сколько может заплатить Сбербанк за 2024 годИнвестиции, 17:52
В Новой Москве водитель Hyundai ранил ножом инспектора ГИБДДОбщество, 17:52
Власти Турции опровергли переговоры об отправке миротворцев на УкраинуПолитика, 17:51
В Челябинске задержали топ-менеджера «Макфы»Бизнес, 17:44
Очередь за кадрами: почему компании выбирают выпускников колледжейТренды, 17:42