Названы самые популярные для засыпания линии метро Москвы

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Чуть менее половины россиян — 41% — засыпают в метро как минимум каждую третью поездку. Причем чаще всего это происходит на Сокольнической и Калужско-Рижской линиях московского метро. Об этом сообщил столичный департамент транспорта со ссылкой на собственное исследование.

Оно было приурочено ко Дню сна в общественных местах, который отмечается 28 февраля, и проведено совместно с сервисом «Дзен». Опрос был проведен методом онлайн-панели в феврале; в нем приняли участие 1,2 тыс. респондентов, из которых 56% мужчин и 44% женщин.

Так, пятая часть пассажиров (20%) засыпают на «красной» линии; почти столько же (18%) — на «оранжевой». Еще жители Москвы и Подмосковья часто засыпают на Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линиях — это происходит в 15% случаев. В рейтинг линий, где чаще всего засыпают пассажиры, попали также Кольцевая (13%) и Таганско-Краснопресненская (11%).

Реже всего удается заснуть на Троицкой, Калининской и Некрасовской линиях — суммарно на них приходится менее 2% респондентов.

«16% опрошенных признались, что дремлют в транспорте каждый маршрут. 12% респондентов рассказали, что спят в метрополитене как минимум в половине поездок, а 15% засыпали там только пару раз. Никогда не засыпали в метрополитене только 17% россиян», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Большая часть засыпающих в метро пожаловалась, что причиной тому был хронический недосып. Еще 34% рассказали, что дремлют, чтобы занять себя в долгой дороге. А четверть опрошенных поделились, что сну способствует уютная и комфортная обстановка в транспорте.

Чаще всего пользователи метро засыпают на 10–20 минут — такой вариант ответа выбрали 37% респондентов, говорится в сообщении. Почти столько же опрошенных рассказали, что спят по 20–40 минут. Почти четверть россиян похвастались, что дремлют в метро от силы несколько минут.

Опрошенные чаще засыпали по пути на работу (36%), чем обратно (29%). Четверть респондентов засыпали по пути на учебу. Совсем редко россияне засыпают, пока едут за покупками в торговый центр или на отдых: на эти варианты приходятся единицы процентов.

В большинстве случаев (68%) пассажиры просыпаются самостоятельно и без будильника. 13% респондентов рассказали, что просыпаются по сигналу мобильного устройства. А каждого десятого россиянина будят другие пассажиры.