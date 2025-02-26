В Думе призвали разобраться с проблемой прописки при выплатах военным

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В России наблюдается проблема с муниципальными выплатами участникам военной операции на Украине и их родственникам из-за прописки. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»).

Соответствующие жалобы депутат стал получать как от самих бойцов, так и от родных военных, погибших в ходе боевых действий. Они попросили парламентария разобраться, «почему их динамят» с оформлением.

В качестве примера депутат привел замкнутый круг, возникающий при оформлении выплаты родственниками россиянина из города X, заключившего в этом городе контракт с Министерством обороны России и впоследствии погибшего на фронте.

Его родственники, прописанные в городе Y, обращаются за оформлением выплаты в родном для их родственника городе

X, но им отказывают в просьбе из-за прописки в другом городе. В городе Y родственники бойца также не могут оформить пособия, потому что военный был прописан в городе X. Для решения вопроса в одном из случаев матери погибшего бойца предложили поменять прописку, чтобы получить выплату, рассказал Иванов.

Он также отметил, что аналогичные «затруднения» встречались у мобилизованных при получении региональных выплат.

В декабре 2024 года министр обороны России Андрей Белоусов на коллегии ведомства заявил о большом количестве нареканий, которые поступали от военнослужащих по поводу полноты и своевременности выплат денежного вознаграждения за участие в боевых действиях. Министр поручил устранить недостатки в кратчайшие сроки.