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Овчинский сообщил о создании 91 зоны отдыха в рамках реновации за год

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Новости Москвы
Владислав Овчинский
Владислав Овчинский (Фото: пресс-служба)

По итогам 2024 года в рамках программы реновации в столице возвели более 1,3 млн кв. м жилья в 11 из 12 административных округов. Рядом с новыми жилыми комплексами была оборудована 91 зона отдыха, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, треть благоустроенных территорий (27 зон) приходится на Восточный административный округ. Еще 40 участков пришлось на САО, СВАО и ЮВАО — тем самым на четыре округа пришлось почти три четверти новых зон отдыха. «Для удобства жителей зоны отдыха во дворах оснащены лавочками, а покрытие выполнено из плитки», — добавил Овчинский.

Столичная программа реновации реализуется с 2017 года и заключается в переселении 1 млн человек из 5,2 тыс. старых домов в новые современные МКД в рамках одного района. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с начала работы программы и по 2024 год включительно программа выполнена на 20%. Возведено 5,6 млн «квадратов» нового жилья, переехали или готовятся переехать более 200 тыс. москвичей. Говоря о благоустройстве придомовой территории, всего планируется создать около 2 тыс. га зон отдыха.

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