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Суд отменил приговор машинисту, допустившему столкновение поездов в метро

Суд отменил приговор машинисту, устроившему столкновение поездов на «Печатниках»

Мосгорсуд отменил приговор машинисту, который в октябре 2023 года допустил столкновение двух поездов на станции «Печатники». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в суде.

По материалам дела, сотрудник метрополитена перегонял пустой состав, отключил автоматическую систему регулирования скорости и не среагировал на предупреждения системы. В результате поезд накатом врезался в состав с пассажирами. Сам машинист получил перелом ноги, а несколько человек в другом поезде — легкие травмы.

Его признали виновным по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса — нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта и назначили штраф в 200 тыс. руб. Метрополитен также получил право требовать возмещения ущерба, который следствие оценило в 616 млн руб. Для обеспечения иска были арестованы две квартиры машиниста.

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Фото:Won-Ki Min / ZUMA / Global Look Press

Суд согласился с доводами защиты о некорректной оценке ущерба и отправил дело на пересмотр.

После обжалования выяснилось, что эксперты при оценке ущерба учитывали рыночную стоимость поездов, а не затраты на их ремонт. Если при аварии не был нанесен крупный ущерб или тяжкий вред здоровью, уголовная ответственность по ст. 263 не наступает, заключил суд, и вернул дело прокурору.

В случае, если стоимость ремонта составит менее 1 млн руб., разбирательство будет прекращено. В противном случае процесс продолжится, но уже с пересмотренной суммой ущерба.

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Москва Печатники авария в метро суд машинист
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