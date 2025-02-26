Суд отменил приговор машинисту, допустившему столкновение поездов в метро
Мосгорсуд отменил приговор машинисту, который в октябре 2023 года допустил столкновение двух поездов на станции «Печатники». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в суде.
По материалам дела, сотрудник метрополитена перегонял пустой состав, отключил автоматическую систему регулирования скорости и не среагировал на предупреждения системы. В результате поезд накатом врезался в состав с пассажирами. Сам машинист получил перелом ноги, а несколько человек в другом поезде — легкие травмы.
Его признали виновным по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса — нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта и назначили штраф в 200 тыс. руб. Метрополитен также получил право требовать возмещения ущерба, который следствие оценило в 616 млн руб. Для обеспечения иска были арестованы две квартиры машиниста.
Суд согласился с доводами защиты о некорректной оценке ущерба и отправил дело на пересмотр.
После обжалования выяснилось, что эксперты при оценке ущерба учитывали рыночную стоимость поездов, а не затраты на их ремонт. Если при аварии не был нанесен крупный ущерб или тяжкий вред здоровью, уголовная ответственность по ст. 263 не наступает, заключил суд, и вернул дело прокурору.
В случае, если стоимость ремонта составит менее 1 млн руб., разбирательство будет прекращено. В противном случае процесс продолжится, но уже с пересмотренной суммой ущерба.
Читайте РБК в Telegram.
Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% весь 2025 год. Прогноз ВТБ
Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России
Как спасли выброшенную туристом с обрыва кошку в Ялте. Видео
В Домодедово задержали 60-летнего «жениха» с кольцом за 22 млн руб.
Напавшие на генконсульство РФ в Марселе попали на камеры видеонаблюдения
Новый глава «Роскосмоса» уволил еще двух своих заместителей
В Полтаве демонтировали памятник Петру I
В МВД возбудили новое дело из-за хищения российских вагонов на Украине
Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности
Renault должна будет возместить «АвтоВАЗу» около 112,5 млрд руб
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов