Погиб участвовавший в боях на стороне ВСУ украинский актер Алексей Самойленко

Погиб участвовавший в боях на стороне ВСУ актер Алексей Самойленко

Украинский актер Алексей Самойленко, участвовавший в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб в зоне военной операции. Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на подругу артиста.

Самойленко работал в Ровенском музыкально-драматическом театре, а также снимался в сериалах «Доктор Вера» и «Прогулки в темноте».

Актер погиб 19 февраля, сообщила его подруга. Обстоятельства смерти Самойленко она не раскрыла. Похороны артиста пройдут 26 февраля в Киеве.

В мае 2024 года Черниговский драматический театр вынужден был приостановить работу после того, как 34 его сотрудника получили повестки в военкомат. Среди мобилизованных оказались семь актеров, два звукооператора, монтажер, скрипач и 59-летний водитель.

По словам художественного руководителя театра Андрея Бакирова, большинство мужчин театра направили на службу в ряды ВСУ.