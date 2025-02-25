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В правительстве рассказали о новых целях научных центров мирового уровня

Наука
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

Новые научные центры мирового уровня (НЦМУ) будут создаваться с упором на разработку и внедрение важнейших наукоемких технологий. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании, которое состоялось в Координационном центре правительства России.

Встреча была посвящена подведению итогов деятельности НЦМУ за последние пять лет — с 2020 по 2024 год. Именно столько длилась реализация нацпроекта «Наука и университеты». Чернышенко сообщил, что новый этап развития центров пройдет в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

«Со временем из фундаментальных центров НЦМУ были переориентированы на прикладные задачи, показав при этом высокий результат, — отметил вице-премьер. — Они обеспечивают быстрый выход востребованных технологий на рынок. Сегодня мы видим хорошие показатели их внебюджетного финансирования — 34% от бюджетной части, что свидетельствует об их востребованности на рынке».

По словам Дмитрия Чернышенко, стратегические приоритеты России в области науки и технологий обновлены с учетом актуальных вызовов. Государственные меры поддержки также ориентированы на них, и на днях будет объявлен конкурс по поддержке НЦМУ.

«В этом году конкурс будет направлен на создание центров такого формата, как действующие, но с прицелом на разработку и внедрение важнейших наукоемких технологий до шестого уровня технологической готовности включительно», — подчеркнул Чернышенко.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков акцентировал внимание на важности привлечения в НЦМУ молодых специалистов. Он отметил, что такие центры предоставляют молодым исследователям уникальные возможности для руководства научными проектами, что, в свою очередь, способствует повышению интереса молодежи к науке и укреплению статуса профессии ученого. Сегодня 38% исследований, проводимых этими центрами, осуществляется под руководством перспективных ученых в возрасте до 39 лет.

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

Сотрудники НЦМУ получают признание за свои достижения, включая награды и премии самого высокого уровня. Например, старший научный сотрудник НЦМУ «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» Ирек Мухаматдинов стал лауреатом премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год.

На совещании также выступили представители НЦМУ с рассказом о важнейших разработках. Так, например, в НЦМУ «Передовые цифровые технологии» создана платформа разработки и применения цифровых двойников CML-Bench®, позволяющая снизить временные, финансовые и другие значимые затраты в десять и более раз. В НЦМУ «Агротехнологии будущего» было разработано 11 новых сортов гороха с применением генетических технологий: это помогло в два раза ускорить процессы созревания. В НЦМУ «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» реализовано промышленное масштабирование технологии «внутрипластовой нефтепереработки» с использованием катализаторов, позволяющих повысить дебит скважин на 20–100% и снизить в нефти содержание токсичных металлов внутри пласта. В НЦМУ «Центр фотоники» разработан аппарат фракционного омоложения на основе мощного волоконного иттербиевого лазера, используемого в медицинской косметологии для омоложения кожи путем лазерного воздействия.

В конце встречи Чернышенко дал указание НЦМУ совместно с Минобрнауки России, а также с федеральными органами власти и промышленными партнерами разработать планы по эффективному применению результатов, достигнутых в рамках программ центров.

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