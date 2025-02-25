Обязательную аттестацию прошли более 50% таксистов столичного региона

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По состоянию на 25 февраля свыше 80 тыс. водителей такси, работающих в Москве и Подмосковье, прошли обязательную аттестацию, рассказали в столичном дептрансе. Это более половины от 150 тыс. «активных» таксистов в столичном регионе.

Аттестация представляет собой тест на знание правил провоза багажа, местных достопримечательностей и порядка действий на случай чрезвычайных ситуаций. С августа прошлого года она была добровольной, но уже с этой субботы, 1 марта, станет обязательной — агрегаторы не будут выдавать заказы водителям, которые не прошли тестирование. В связи с этим в мэрии отмечают рост интереса водителей к прохождению аттестации — еще пять дней назад таковых было 66 тыс.

О том, что доля аттестованных водителей растет ежедневно, сообщают и сами агрегаторы. «Нехватки водителей из-за аттестации мы не ожидаем. Она не занимает много времени, и большинство водителей успешно справляются с тестом», — рассказали в пресс-службе «Яндекс Go». «Наша компания с самого начала поддержала инициативу о введении обязательной аттестации для водителей такси, выполняющих заказы в Москве и Подмосковье, — отметила представитель «Яндекс Go» Виктория Добромыслова. — Кроме того, мы усиленно информируем водителей о том, что до 1 марта аттестацию можно сдать в более комфортном режиме, без очередей».

Сам процесс аттестации занимает около 20 минут и состоит из десяти вопросов, для успешного прохождения достаточно ответить на восемь из них. Пройти тестирование можно как офлайн, так и онлайн. В дептрансе Москвы отметили, что свыше 80% водителей такси сдают тестирование с первого раза. «Тестирование позволит водителям подтвердить профессиональные знания, а пассажирам быть уверенными в безопасности и комфорте поездок», — заверили в мэрии.