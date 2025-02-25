 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Обязательную аттестацию прошли более 50% таксистов столичного региона

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

По состоянию на 25 февраля свыше 80 тыс. водителей такси, работающих в Москве и Подмосковье, прошли обязательную аттестацию, рассказали в столичном дептрансе. Это более половины от 150 тыс. «активных» таксистов в столичном регионе.

Аттестация представляет собой тест на знание правил провоза багажа, местных достопримечательностей и порядка действий на случай чрезвычайных ситуаций. С августа прошлого года она была добровольной, но уже с этой субботы, 1 марта, станет обязательной — агрегаторы не будут выдавать заказы водителям, которые не прошли тестирование. В связи с этим в мэрии отмечают рост интереса водителей к прохождению аттестации — еще пять дней назад таковых было 66 тыс.

О том, что доля аттестованных водителей растет ежедневно, сообщают и сами агрегаторы. «Нехватки водителей из-за аттестации мы не ожидаем. Она не занимает много времени, и большинство водителей успешно справляются с тестом», — рассказали в пресс-службе «Яндекс Go». «Наша компания с самого начала поддержала инициативу о введении обязательной аттестации для водителей такси, выполняющих заказы в Москве и Подмосковье, — отметила представитель «Яндекс Go» Виктория Добромыслова. — Кроме того, мы усиленно информируем водителей о том, что до 1 марта аттестацию можно сдать в более комфортном режиме, без очередей».

Сам процесс аттестации занимает около 20 минут и состоит из десяти вопросов, для успешного прохождения достаточно ответить на восемь из них. Пройти тестирование можно как офлайн, так и онлайн. В дептрансе Москвы отметили, что свыше 80% водителей такси сдают тестирование с первого раза. «Тестирование позволит водителям подтвердить профессиональные знания, а пассажирам быть уверенными в безопасности и комфорте поездок», — заверили в мэрии.

Совбез ООН принял первую за три года резолюцию по Украине

Европейские страны задумали создать «Банк перевооружения» из-за Трампа

ЕС предложил Украине свою «взаимовыгодную» сделку по ресурсам

Великобритания ввела новые санкции против России

Сергей Лавров встретился с президентом Турции Эрдоганом

В Ватикане рассказали о «хорошей ночи» папы римского в больнице

Что мешает восстановлению дипотношений России и Грузии

Лавров: позиции Украины по урегулированию конфликта «постоянно меняются»

Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
таксисты аттестация Москва Дептранс
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 92,52 (+0,5) Инвестиции, 24 фев, 18:22 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 88,21 (+0,04) Инвестиции, 24 фев, 18:22
Овечкин заявил, что пауза на Турнир четырех наций помогла «Вашингтону»Спорт, 17:36
Поэтессу Полозкову внесли в список террористов и экстремистовПолитика, 17:33
Глава «АвтоВАЗа» назвал условие возвращения RenaultБизнес, 17:29
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 17:20
Появилось видео со спасенной кошкой Мусей в ЯлтеОбщество, 17:17
«Ъ» узнал, что подсудимые из ЧВК «ЕНОТ» подписали контракт с МинобороныПолитика, 17:13
Мостовой заявил, что Карпин «подставил» «Ростов»Спорт, 17:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Самолет American Airlines посадили в аэропорту Рима из-за угрозы взрываПолитика, 17:06
Доллар ниже ₽86: что происходит в обменниках Москвы 25 февраляИнвестиции, 17:03
Умер атаман и депутат заксобрания Кубани Иван БезуглыйОбщество, 17:02
Сотрудники МЧС сняли со скал под «Ласточкиным Гнездом» кошку МусюОбщество, 16:59
«Удачное время для ребалансировки»: стратегия брокера ВТБ на 2025 годИнвестиции, 16:57
Обязательную аттестацию прошли более 50% таксистов столичного регионаГород, 16:51
В Словакии поинтересовались, как Киев вернет €3,5 млрдПолитика, 16:50