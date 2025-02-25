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Ученые Китая предложили оснастить роботов термобарическим оружием

Военнослужащий китайской армии испытывает пулемет, установленный на роботе, на военных учениях &laquo;Золотой дракон&raquo; Камбоджи и Китая, 2024 год
Военнослужащий китайской армии испытывает пулемет, установленный на роботе, на военных учениях «Золотой дракон» Камбоджи и Китая, 2024 год (Фото: Heng Sinith / AP / ТАСС)

Военные ученые Китая предложили оснастить наземных беспилотных роботов термобарическими боеголовками — оружием массового поражения, уступающим по смертоносности только ядерному оружию, сообщила South China Morning Post.

«Это первое официальное заявление Китая о планах по размещению спорных боеприпасов на беспилотных системах», — отметила газета.

В журнале Journal of Ordnance Equipment Engineering было опубликовано исследование, из которого следует, что в современных городах электромагнитные и GPS-помехи, а также плотная застройка нейтрализуют преимущества традиционного оружия. Издание также сослалось на результаты учений Народно-освободительной армии (НОАК) по ведению боев в городских условиях, которые показали, что дроны, начиненные лишь легким оружием, могут не справиться с противником, укрывшимся в зданиях или подземных бункерах.

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Фото:Dall-e

Команда ученых из Китайского испытательного и научно-исследовательского института артиллерийской промышленности в Сиане и Нанкинского университета науки и технологий протестировала беспилотники и наземных роботов в различных боевых сценариях на городских макетах. Ученые выявили оптимальную конфигурацию дронов, которая будет включать фотоэлектрические и радарные системы для обнаружения замаскированных целей, а также конфигурацию наземных роботов, которых планируют оснастить термобарическими боеприпасами для зачистки подземных комплексов.

Термобарическое оружие начинено различными порошкообразными металлами и неметаллами. Оно детонирует в две фазы: сначала происходит рассеивание аэрозоля, а затем образуется сверхзвуковой огненный шар, температура которого достигает 2500 градусов Цельсия (4532 по Фаренгейту). Возникающий вакуумный эффект разрушает легкие и крошит бетон, пояснила газета.

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