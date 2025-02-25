Ученые Китая предложили оснастить роботов термобарическим оружием
Военные ученые Китая предложили оснастить наземных беспилотных роботов термобарическими боеголовками — оружием массового поражения, уступающим по смертоносности только ядерному оружию, сообщила South China Morning Post.
«Это первое официальное заявление Китая о планах по размещению спорных боеприпасов на беспилотных системах», — отметила газета.
В журнале Journal of Ordnance Equipment Engineering было опубликовано исследование, из которого следует, что в современных городах электромагнитные и GPS-помехи, а также плотная застройка нейтрализуют преимущества традиционного оружия. Издание также сослалось на результаты учений Народно-освободительной армии (НОАК) по ведению боев в городских условиях, которые показали, что дроны, начиненные лишь легким оружием, могут не справиться с противником, укрывшимся в зданиях или подземных бункерах.
Команда ученых из Китайского испытательного и научно-исследовательского института артиллерийской промышленности в Сиане и Нанкинского университета науки и технологий протестировала беспилотники и наземных роботов в различных боевых сценариях на городских макетах. Ученые выявили оптимальную конфигурацию дронов, которая будет включать фотоэлектрические и радарные системы для обнаружения замаскированных целей, а также конфигурацию наземных роботов, которых планируют оснастить термобарическими боеприпасами для зачистки подземных комплексов.
Термобарическое оружие начинено различными порошкообразными металлами и неметаллами. Оно детонирует в две фазы: сначала происходит рассеивание аэрозоля, а затем образуется сверхзвуковой огненный шар, температура которого достигает 2500 градусов Цельсия (4532 по Фаренгейту). Возникающий вакуумный эффект разрушает легкие и крошит бетон, пояснила газета.
Читайте РБК в Telegram.
Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% весь 2025 год. Прогноз ВТБ
Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России
Как спасли выброшенную туристом с обрыва кошку в Ялте. Видео
В Домодедово задержали 60-летнего «жениха» с кольцом за 22 млн руб.
Напавшие на генконсульство РФ в Марселе попали на камеры видеонаблюдения
Новый глава «Роскосмоса» уволил еще двух своих заместителей
В Полтаве демонтировали памятник Петру I
В МВД возбудили новое дело из-за хищения российских вагонов на Украине
Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности
Renault должна будет возместить «АвтоВАЗу» около 112,5 млрд руб
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов