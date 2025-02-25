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Mars и Mondelez повышают цены на сладости из-за подорожания какао

Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Производители сладостей Mars и Mondelez решили повысить отпускные цены на некоторые свои товары в связи с увеличением издержек и ростом мировых цен на какао-бобы и какао-продукты, сообщили «РИА Новости» в российских представительствах компаний.

Компании Mars принадлежат бренды Snickers, Twix, M&M's, а Mondelez — Alpen Gold, Milka, Picnic, Oreo.

«Мы действительно повышаем цены на часть ассортимента продукции, о чем заранее проинформировали наших торговых партнеров. Это связано с беспрецедентным ростом издержек и себестоимости производства продукции из-за рекордно высоких биржевых цен на какао-бобы и какао-продукты, существенного удорожания других значимых для нас ингредиентов, растущих логистических и операционных затрат, роста стоимости упаковки и волатильности валютных курсов», — рассказали РИА Новости в пресс-службе Mars в России.

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В российском представительстве Mondelez отметили «аномально высокий рост цен» на какао-бобы и какао-продукты в последние два года. «Нам также пришлось поднять отпускные цены, делая это поэтапно, чтобы минимизировать влияние на конечного потребителя», — сказали в пресс-службе.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что ретейлеры тщательно проверяют все заявки о повышении цен на предмет обоснованности и могут не принять новые условия. Они также способны договариваться с поставщиками «о реализации промоакций и отсрочках в принятии новых цен».

В АКОРТ заверили, что повышение потребительских цен на продукты Mars и Mondelez в России будет замедленным.

За последний год отпускные цены производителей шоколадных изделий выросли более чем на 20%, подчеркнули в АКОРТ.

Газета «Известия» ранее сообщила, что Mars и Mondelez предупредили торговые сети о решении поднять отгрузочные цены с конца февраля на 5–19% из-за подорожания какао-бобов и масла на бирже сырья. В конце 2024 года активно росла стоимость фьючерсов на какао-бобы, а в ноябре и декабре цена суммарно выросла более чем в 1,5 раза и впервые поднялась выше $12 тыс. за тонну, уточнило «РИА Новости». В январе и феврале стоимость находится на уровне около $8500 за тонну.

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