 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Конго от неизвестной болезни умерли 50 человек

Роспотребнадзор: в Конго от неизвестной болезни умерли 50 человек
Фото: Michael Lunanga / EPA / ТАСС
Фото: Michael Lunanga / EPA / ТАСС

Более 50 человек скончались от неизвестной болезни на северо-западе Демократической Республики Конго, сообщил Роспотребнадзор.

«В районе города Басанкусу Экваториальной провинции распространяется лихорадка неизвестного происхождения», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации ведомства, с начала февраля заразились инфекцией как минимум 943 человека, из них 52 человека умерли. Среди симптомов болезни — лихорадка, озноб, головная боль и ломота в суставах.

ВОЗ сообщила о вспышке «болезни X» в Конго
Общество
Фото:Wang Guansen / XinHua / Global Look Press

Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о ситуации. Кроме того, на границе России в постоянном режиме работает АИС «Периметр», определяющая людей с признаками инфекционных заболеваний, добавили в пресс-службе.

За ноябрь прошлого года, также заразившись неизвестной болезнью, в Конго умерли 143 человека. У больных зафиксировали гриппоподобные симптомы, в том числе высокую температуру и сильные головные боли.

В начале декабря о вспышке неизвестной «болезни Х» в Конго заявила и Всемирная организация здравоохранения. Симптомы заболевания — насморк, кашель, головная боль и ломота в теле — напоминали простуду.

Читайте РБК в Telegram.

США призвали отозвать проект резолюции ООН с критикой России

Украина и США находятся на завершающей стадии переговоров по ресурсам

Депардье заподозрили в мошенничестве и отмывании денег

Великобритания ввела новые санкции против России

Сергей Лавров встретился с президентом Турции Эрдоганом

В Ватикане рассказали о «хорошей ночи» папы римского в больнице

Что мешает восстановлению дипотношений России и Грузии

Лавров: позиции Украины по урегулированию конфликта «постоянно меняются»

Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
болезнь Конго Роспотребнадзор
Материалы по теме
На юго-западе Конго более 140 человек погибли от неизвестного заболевания
Общество
ВОЗ сообщила о вспышке «болезни X» в Конго
Общество
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о новой болезни в Уганде
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 92,52 (+0,5) Инвестиции, 18:22 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 88,21 (+0,04) Инвестиции, 18:22
Средства РЭБ подавили дрон-разведчик над СевастополемПолитика, 20:14
Шесть человек погибли в ДТП в Карачаево-ЧеркесииОбщество, 20:04
В Госдуме опровергли повышение штрафов за неправильную входную дверьОбщество, 20:02
Мосбиржа приостановит торги акциями «Полюса» из-за предстоящего сплитаИнвестиции, 19:55
Сбросившего в Ялте с обрыва кошку поместили в стационар на десять днейОбщество, 19:51
В ООН приняли резолюцию с осуждением действий России на УкраинеПолитика, 19:51
Даниил Медведев назвал «жестью» свое состояние после отравления в ДохеСпорт, 19:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Небензя назвал проект резолюции США «шагом в правильном направлении»Политика, 19:42
Трюдо не исключил отправку миротворцев на Украину по окончании конфликтаПолитика, 19:39
В Конго от неизвестной болезни умерли 50 человекОбщество, 19:37
Масленица и экзотический ужин: куда сходить на неделеСтиль, 19:26
Можно ли уйти на пенсию по стажу: все о досрочной пенсииИнвестиции, 19:25
Зеленский выразил надежду на завершение конфликта в этом годуПолитика, 19:23
Действующий чемпион стал шестым участником плей-офф КХЛСпорт, 19:21