Роспотребнадзор: в Конго от неизвестной болезни умерли 50 человек

В Конго от неизвестной болезни умерли 50 человек

Фото: Michael Lunanga / EPA / ТАСС

Более 50 человек скончались от неизвестной болезни на северо-западе Демократической Республики Конго, сообщил Роспотребнадзор.

«В районе города Басанкусу Экваториальной провинции распространяется лихорадка неизвестного происхождения», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации ведомства, с начала февраля заразились инфекцией как минимум 943 человека, из них 52 человека умерли. Среди симптомов болезни — лихорадка, озноб, головная боль и ломота в суставах.

Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о ситуации. Кроме того, на границе России в постоянном режиме работает АИС «Периметр», определяющая людей с признаками инфекционных заболеваний, добавили в пресс-службе.

За ноябрь прошлого года, также заразившись неизвестной болезнью, в Конго умерли 143 человека. У больных зафиксировали гриппоподобные симптомы, в том числе высокую температуру и сильные головные боли.

В начале декабря о вспышке неизвестной «болезни Х» в Конго заявила и Всемирная организация здравоохранения. Симптомы заболевания — насморк, кашель, головная боль и ломота в теле — напоминали простуду.