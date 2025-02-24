В Дагестане завели дело против державших на цепи девушку родственников

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы и неисполнении обязанностей по воспитанию 15-летней жительницы Кизилюрта. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

По данным следствия, несовершеннолетнюю жительницу республики три дня незаконно удерживали по месту жительства ее родственника в Кизилюрте, она была лишена возможности свободного передвижения. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 127 и ст. 156 Уголовного кодекса.

Как сообщает Mash Gor, мама и дядя девушки приковали девушку наручниками к батарее и держали ее на привязи трое суток. Они объяснили такой поступок тем, что девушка является трудным ребенком, постоянно сбегает из дома. Девушка смогла выбраться из заложников благодаря тому, что написала записку, привязала ее к пульту от телевизора и выбросила в окно.

Кроме того, девушка пожаловалась на групповое изнасилование и на то, что одноклассники склоняют ее к употреблению наркотиков. Девушку поместили в рехаб. Обстоятельства случившегося также выясняет подразделение по делам несовершеннолетних республики.