В Белгороде водитель уходил от погони и врезался в укрытие от дронов
В Белгороде водитель на машине уходил от полицейской погони и врезался в укрытие от ракетных ударов и атак дронов. На кадрах видно, что машина Toyota Crown полностью разбилась.
Водитель был пьян, ему 19 лет. Авария произошла недалеко от улицы Щорса, 37.
Трамп заявил, что участие Зеленского в переговорах с Россией не имеет значения
В Китае нашли новый вид коронавируса
Представитель Трампа заявил о дружеских отношениях с Путиным
Пять эпизодов с участием Зеленского, которые «вывели из себя» Трампа
Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно
Канье Уэст запустит криптовалюту YZY
В Калуге запустят производство нового российского автомобиля
Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской