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В Белгороде водитель уходил от погони и врезался в укрытие от дронов

В Белгороде водитель уходил от погони и врезался в укрытие от дронов
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В Белгороде водитель на машине уходил от полицейской погони и врезался в укрытие от ракетных ударов и атак дронов. На кадрах видно, что машина Toyota Crown полностью разбилась.

Водитель был пьян, ему 19 лет. Авария произошла недалеко от улицы Щорса, 37.

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