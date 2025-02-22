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Дым стелется над районом: в Ростове-на-Дону загорелся склад. Видео

В Ростове-на-Дону загорелся склад

Дым стелется над районом: в Ростове-на-Дону загорелся склад. Видео
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Складское помещение с макулатурой загорелось в Ростове-на-Дону, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. метров.

Склад загорелся на улице Доватора, 148г. Там горят поддоны. Для тушения пожара привлечены 13 единиц техники.

На кадрах видно, как дымом от пожара заволокло жилой микрорайон.

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