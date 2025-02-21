ФСБ опубликовала документы о сотрудничавшем с нацистами жителе Коми
Управление ФСБ по Коми рассекретило документы об осужденном за сотрудничество с нацистами в годы Великой Отечественной войны жителе республики, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Речь идет о Семене Тихоновиче Ахраменко, который состоял в созданном фашистами полицейском отряде «682-й Восточный батальон». В 1943 году Ахраменко жил на территории Белоруссии и по заданию оккупационных властей вел бои с партизанами, арестовывал их семьи и организовывал группы молодых людей для отправки на каторжные работы в Германию.
В 1944-м советский гражданин вступил в немецкий «Союз борьбы против большевизма» и принес присягу на верность Адольфу Гитлеру.
После завершения войны Ахраменко устроился работать кочегаром в депо станции Ира-Иоль в Сосногорском районе Коми. В 1948 году сотрудники управления охраны Печорской железной дороги получили сведения о работе Ахраменко на нацистов.
Позднее мужчину признали виновным в измене Родине, Линейный суд Печорской железной дороги приговорил кочегара к 25 годам в исправительно-трудовом лагере.
В 2001 году Ахраменко признали обоснованно осужденным и не подлежащим реабилитации.
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