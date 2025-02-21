Путин заявил, что некоторые страны «обскакали» Россию в двигателестроении

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Иностранные инженеры опередили российских в области двигателестроения, что является вызовом для страны, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

По мнению президента, российским специалистам «много еще нужно сделать» в некоторых направлениях этой отрасли.

«Двигателестроение, здесь, безусловно, нам есть над чем работать, многое еще нужно сделать. <...> Наши коллеги зарубежные, безусловно, извините за мой тон, обскакали, но ничего, вот здесь есть зато вызов такой хороший очень», — сказал Путин.

Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На полях форума ученые, представители российских корпораций и органов государственной власти обсуждают передовые научные разработки и технологическое развитие страны. В 2025 году конференция посвящена новым материалам и химии.

Ранее Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) сообщила о передаче серийных авиационных двигателей ПД-14 для установки на среднемагистральный самолет МС-21.

В корпорации ПД-14 назвали прорывом российского двигателестроения, при создании которого инженеры использовали 16 критических технологий и создали новые материалы. Авиадвигатель разработало конструкторское бюро ОДК, производством займется предприятие «ОДК-Пермские моторы».