Путин заявил, что некоторые страны «обскакали» Россию в двигателестроении
Иностранные инженеры опередили российских в области двигателестроения, что является вызовом для страны, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.
По мнению президента, российским специалистам «много еще нужно сделать» в некоторых направлениях этой отрасли.
«Двигателестроение, здесь, безусловно, нам есть над чем работать, многое еще нужно сделать. <...> Наши коллеги зарубежные, безусловно, извините за мой тон, обскакали, но ничего, вот здесь есть зато вызов такой хороший очень», — сказал Путин.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На полях форума ученые, представители российских корпораций и органов государственной власти обсуждают передовые научные разработки и технологическое развитие страны. В 2025 году конференция посвящена новым материалам и химии.
Ранее Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) сообщила о передаче серийных авиационных двигателей ПД-14 для установки на среднемагистральный самолет МС-21.
В корпорации ПД-14 назвали прорывом российского двигателестроения, при создании которого инженеры использовали 16 критических технологий и создали новые материалы. Авиадвигатель разработало конструкторское бюро ОДК, производством займется предприятие «ОДК-Пермские моторы».
Читайте РБК в Telegram.
Милей вручил Маску золотую бензопилу. Видео
Мантуров сообщил, какие автобренды смогут вернуться в Россию
Какие города уйдут под воду из-за таяния льдов
В России впервые исследовали культуру потребления вина. Результаты
Финразведка назвала сроки запуска сервиса криптопроверки в банках
WB и Avito выступили против регистрации продавцов на «Госуслугах»
Что грозит собственникам за неуплату налогов со сдачи жилья
Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской