Нацбанк Казахстана ограничил спреды при покупке и продаже долларов
Правление Национального банка Казахстана установило пределы максимального спреда между курсами покупки и продажи иностранной валюты в обменных пунктах: для доллара США — 7 тенге, для евро — 10 тенге.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте казахстанского регулятора.
Согласно решению банка, изменения вносятся в несколько правовых актов по валютному регулированию:
- Сокращаются сроки предоставления отчетности по валютным операциям, которую сдают банки второго уровня (банки, которые не являются национальными банками Казахстана);
- Расширяется список операций, подлежащих финансовому мониторингу, так как они могут свидетельствовать об уклонении от закона;
- Устанавливаются пределы спреда (разницы между курсами продажи и покупки валюты) в обменных пунктах — семь тенге для доллара, десять тенге для евро.
О планах установить спред между курсами покупки и продажи наличной иностранной валюты в обменных пунктах для снижения спекуляций и покрытия рисков Национальный банк Казахстана впервые сообщил в середине января этого года. Ограничения не коснутся обменных операций, проводимых в безналичной форме, пояснил тогда регулятор.
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